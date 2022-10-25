Судья неправильно поставила оценку Валиевой за произвольную программу Гран-при России в Москве

Стало известно, что судья Елена Фомина в нарушение правил поставила фигуристке Камиле Валиевой 9,75 балла за два компонента в произвольной программе на первом этапе Гран-при России в Москве. Об этом сообщает Sports.

Фомина поставила Валиевой 9,75 балла за композицию и представление. Стоит отметить, что максимальная оценка, если фигуристка совершила серьезную ошибку, не может превышать 9,50. От других судей Валиева получила верные баллы.

Напомним, что Валиева стала по итогам произвольной программы второй, но по сумме двух программ выиграла Гран-при России в Москве, опередив Софью Акатьеву почти на восемь баллов. Третьей стала Анастасия Зинина.

Для Валиевой это был первый официальный старт после допингового скандала на Олимпийских играх 2022 года. Тогда в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

В мужском одиночном катании победу одержал Дмитрий Алиев, в соревнованиях танцевальных пар — Аннабель Морозова/ Дэвид Нарижный, в парном катании — Наталья Хабибуллина/ Илья Княжук.

Ранее Александр Энберт заявил, что Камиле Валиевой будет тяжело катать весь сезон ее нашумевшую программу.