Аршавин уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго «прозябал» в Первой лиге

Бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин признался, что не ожидал вылета казанского «Рубина» в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

«Не знаю, но никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу. Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге», — передает слова Аршавина «Татар-информ».

Напомним, что 21 мая «Рубин» на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

После 15 туров «Рубин» занимает 5-е место в Первой лиге, уступая лидеру, «Алании», восемь очков. В прошлом туре подопечные Леонида Слуцкого не смогли обыграть «Акрон» (0:0).

Ранее Владимир Быстров одним словом охарактеризовал вылет «Рубина» из РПЛ.