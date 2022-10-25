Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова назвала «воровством» заморозку активов России... 15:13
Спрос на ископаемое топливо в мире изменится из-за... 15:12
Семья сотрудника Третьяковки потеряла его после отправки... 15:08
Юмористка Вильясеньор покинула телешоу Saturday Night Live из-за... 15:04
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56

Теннисист Медведев предложил решение для возвращения российских атлетов на международную арену

close
100%
Reuters

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев считает, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену, выступая под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее, хорошим решением для российских спортсменов может стать выступление под флагом МОК или ATP», — передает слова Медведева Ubitennis.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Российские теннисисты продолжают свое выступление в индивидуальных соревнованиях, несмотря на то, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Запрет касается только командных турниров. Теннисистам в своих соцсетях пришлось убрать флаг России из описания.

Ранее сообщалось, что пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+