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Депутат Терюшков назвал своей победой уход Милохина из «Ледникового периода»

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РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил удовлетворение тем, что блогер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период».

«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием.

Милохин — просто персонаж шоу. Продюсеры его ввели, они же его и вывели. А мне хотелось бы видеть рядом с чемпионкой мира по фигурному катанию достойного партнера», — приводит слова Терюшкова Sport24.

На шоу Милохин выступал с чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Для многих его уход стал шоком. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект, после чего комментатор Дмитрий Губерниев предложил сделать ее новой ведущей «Ледникового периода». Сейчас эту роль выполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Даню Милохина дурным после его ухода из «Ледникового периода».

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