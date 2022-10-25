Майк Тайсон поддержал боксера Усика, назвав его братом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в своих соцсетях обратился к украинскому боксеру Александру Усику, который организовал в Калифорнии (США) благотворительный вечер своего именного фонда. Там он собирал деньги для помощи своей стране, однако Тайсон не присутствовал на мероприятии.

«Привет, это Майк Тайсон. Извиняюсь, что не смог присутствовать на этом вечере вместе со всеми вами. Однако я бы хотел поздравить чемпиона Александра Усика с его великолепными достижениями. Знай, я всегда в твоем углу, брат», — сказал Тайсон.

Последний бой Усик провел 21 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой продлился 12 раундов. Украинец выиграл раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112).

После победы Усик заявил о желании встретиться на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Всего на счету украинского боксера 20 поединков, все они завершились его победой.

Ранее Тайсон рассказал о болезни, которая лишает его речи.