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«Ювентус» впервые за восемь сезонов не пробился в плей-офф ЛЧ

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Pedro Nunes/Reuters

«Ювентус» в гостевом матче пятого тура Лиги чемпионов уступил «Бенфике» со счетом 3:4.

Туринцы пропустили на 17-й минуте первого тайма, однако за четыре минуты смогли отыграться. В первом тайме подопечные Макссимилиано Аллегри пропустили еще дважды.

В начале второго тайма «Ювентус» пропустил четвертый гол. Дубль оформил Рафа Силва. В этот момент казалось, что португальцы обеспечили себе победу. Однако, итальянцы в течение двух минут отправили два мяча в ворота греческого голкипера «Бенфики» и вернулись в игру.

Таким образом, перед заключительным туром группового этапа «Ювентус» набирает три очка и занимает последнее место в своей группе. Даже победа в заключительном туре над «Пари Сен-Жермен» не даст им возможность выйти в плей-офф турнира. В параллельном матче «Маккаби» (Хайфа) разгромно уступил «Пари Сен-Жермен», но это все равно позволило израильтянам задержаться на третьей строчке.

Последний раз «Ювентус» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2013/14. Тогда итальянцы заняли третье место в группе с «Реалом», «Галатасараем» и «Копенгагеном». В Лиге Европы туринцы дошли до полуфинала, уступив как раз «Бенфике».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Владимир Андреев заявил о готовности продать Владимира Сычевого в «Ювентус».

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Футбол. Лига чемпионов
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