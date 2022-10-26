Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья сотрудника Третьяковки потеряла его после отправки... 15:08
Юмористка Вильясеньор покинула телешоу Saturday Night Live из-за... 15:04
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54

Определились девять участников плей-офф Лиги чемпионов

close
100%
Depositphotos

«Пари Сен-Жермен», лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия» после своих матчей в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов вышли в плей-офф турнира.

В группе Н «ПСЖ» разгромил израильский «Маккаби» (7:2), а португальцы оказались сильнее туринского «Ювентуса» (4:3). Оба клуба набрали по 11 очков и благодаря этому оказались недосягаемы для соперников.

«Боруссия» разошлась миром с английским «Манчестер Сити» (0:0) и со второго места, набрав восемь баллов, вышла в плей-офф из квартета G.

Напомним, ранее участниками плей-офф уже стали «Наполи», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», «Брюгге» и лондонский «Челси».

Матчи заключительного тура главного клубного турнира Европы пройдут 1–2 ноября.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У «сливочных» мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+