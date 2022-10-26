Определились девять участников плей-офф Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен», лиссабонская «Бенфика» и дортмундская «Боруссия» после своих матчей в пятом туре группового этапа Лиги Чемпионов вышли в плей-офф турнира.

В группе Н «ПСЖ» разгромил израильский «Маккаби» (7:2), а португальцы оказались сильнее туринского «Ювентуса» (4:3). Оба клуба набрали по 11 очков и благодаря этому оказались недосягаемы для соперников.

«Боруссия» разошлась миром с английским «Манчестер Сити» (0:0) и со второго места, набрав восемь баллов, вышла в плей-офф из квартета G.

Напомним, ранее участниками плей-офф уже стали «Наполи», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», «Брюгге» и лондонский «Челси».

Матчи заключительного тура главного клубного турнира Европы пройдут 1–2 ноября.

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У «сливочных» мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.