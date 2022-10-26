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«Какой из переходов хуже: Кокорин или Урунов?»: Салихова о трансферах Газизова

Зарема Салихова заявила, что с трансфера Урунова в «Спартак» пошла под откос карьера Газизова

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Александр Вильф/Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что бывший полузащитник красно-белых Остон Урунов расторг контракт с екатеринбургским «Уралом».

«С этого трансфера пошла под откос карьера Газизова. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если игроки не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов.

Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов. Ему бы остановиться, а он, проигрывая, все продолжает ходить по судам. Его «Уфа» нежизнеспособна, так как футбол такое не прощает.

Газизова нисколько не жаль. Ну, пусть еще раз снимет передачу с Нобелем и расскажет о своих успешных трансферах», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

21-летний игрок является воспитанником узбекского «Пахтакора». Он перешел в «Урал» в начале сентября из «Спартака». В прошлом сезоне футболист выступал за «Уфу».

В текущем сезоне узбекский полузащитник успел провести за екатеринбургский клуб три матча, в которых в сумме сыграл 79 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Гильермо Абаскаль создал из «Спартака» непредсказуемый трансформер.

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