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Месси установил рекорд Лиги чемпионов, опередив Роналду

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромил израильский «Маккаби» (Хайфа) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:2.

У парижан мячи забивали Лионель Месси (дважды), Килиан Мбаппе (дважды), Неймар, Шон Гольдберг (автогол) и Карлос Солер. В составе хозяев дублем отметился Абдулайе Сек.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Месси забил свой второй мяч ударом из-за пределов штрафной площади. Для него это был 23-й гол в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной за карьеру. По этому показателю он обошел португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого 22 таких гола.

В параллельном матче португальская «Бенфика» на своем поле обыграла итальянский «Ювентус» (4:3). «ПСЖ» и «Бенфика» набрали по 11 очков в группе Н и вышли в плей-офф турнира.

В заключительном туре «ПСЖ» отправится в гости к «Ювентусу», а «Бенфика» также на выезде померится силами с «Маккаби». Обе встречи пройдут 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Месси стал самым возрастным футболистом (35 лет и 123 дня) в истории Лиги чемпионов, которому удавалось дважды забить и дважды ассистировать в одной матче.

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Футбол. Лига чемпионов
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