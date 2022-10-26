Навка назвала потерей уход Милохина из проекта «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость об уходе из проекта «Ледниковый период» блогера Дани Милохина, который выступал в паре с Евгенией Медведевой.

«Да вы что? Как жаль! Он такой яркий. Он безумно талантливый парень и являлся украшением проекта. Это потеря.

Очень жаль Женю Медведеву. Надеюсь, ей смогут найти замену. Завтра еще день съемок. А в друг все изменится? Всякое ведь возможно», — приводит слова члена жюри проекта Metaratings.ru.

Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Даню Милохина дурным после его ухода из «Ледникового периода».