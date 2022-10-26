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Вяльбе обвинила президента МОК Баха в том, что он не является свободным в принятии решений

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Reuters

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не является свободным в принятии определенных решений.

«Кажется, у них какая-то всеобщая мировая шизофрения. Поймите правильно, у них есть тот, кто им говорит, что нужно делать. У МОК все спонсоры – это американские компании. Будет там Томас Бах или другой человек, они все подневольные люди, они все живут, как они считают, в свободных странах, но абсолютно несвободные люди», — приводит слова Вяльбе kp.ru.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее Бах, выступая на Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), заявил, что санкции, введенные против атлетов из России и Белоруссии, продолжают действовать.

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