Мостовой заявил, что для него приглашение Абаскаля остается странным решением «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«До прихода в «Спартак» Абаскаля в России вообще никто не знал. Думаю, даже и в Испании. Когда я узнал, что он из Испании, то начал расспрашивать о нем, но мне сказали, что не знают, кто это. Для меня приглашение Абаскаля как было, так и остается непонятным решением «Спартака».

Какой европейский клуб может возглавить Абаскаль, если уйдет из российской команды? Никакой. Если только агенты его покрутятся. Многое сейчас делается за счет связей, агентов и журналистов.

Результаты «Спартака» при Абаскале? После того, как «Спартак» в том сезоне стал десятым, то какой бы человек не пришел, он с таким составом ниже девятой строчки не опустился бы. Не отказываюсь от своих слов.

Я еще после первого тура сказал, что «Спартак» с таким составом в РПЛ просто обязан не опускаться ниже третьего места», – приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Испанский специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле».

После 14-ти туров «Спартак» с 29 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 30 октября красно-белые на своем поле встретятся со столичным «Торпедо».

Ранее экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Гильермо Абаскаль уйдет в европейский топ-клуб в случае поступления предложения.