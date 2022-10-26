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Аршавин назвал факторы успеха «Зенита»

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России поделился мнением, в чем секрет успехов петербургского клуба.

Сине-бело-голубые четыре сезона подряд становятся лучшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба. Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов», — приводит слова Аршавина «Татар-информ».

В настоящий момент экс-футболист работает в качестве заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

После 13 туров подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в чемпионской гонке РПЛ. Команда набрала 36 очков. У идущего вторым московского «Спартака» 29 баллов. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, набравший 26 очков.

В следующем туре зенитовцы сыграют на выезде с «Краснодаром». Игра состоится 30 октября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин посоветовал нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому перейти в другой клуб РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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