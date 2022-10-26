Бывший советник Федуна рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что красно-белым для конкуренции с петербургским «Зенитом» необходимо усилить оборону минимум одним качественным футболистом.

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго.

Пока Селихов компенсирует недочеты в обороне своим мастерством», — цитирует итальянца Sport24.

Защитник Самуэль Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 года. Зимой 2022 года француза приобрел «Марсель», и в составе красно-белых он завершал сезон-2021/22 на правах аренды.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь баллов.

30 октября красно-белые на своем поле встретятся со столичным «Торпедо».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере спартаковцев Гильермо Абаскале.