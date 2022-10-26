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Итальянский журналист заявил, что Кокорин в «Фиорентине» не показал уровня игры аутсайдера Серии А

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twitter.com/ACFFiorentinaEN

Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил перспективы российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Арис» в чемпионате Кипра на правах аренды.

«За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.

Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать — нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», — приводит слова журналиста Sport24.

«Арис» взял в аренду 31-летнего россиянина у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона. Ранее Кокорин не попал в состав итальянского клуба для участия в предсезонных сборах в Австрии и Испании. Позже его не включили в заявку на сезон Серии А.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее журналист La Gazetta dello Sport Карло Лаудиса поделился мнением об Александре Кокорине.

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Футбол. Чемпионат Италии
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