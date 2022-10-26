Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения от «Калгари» в матче НХЛ

«Калгари Флэймз» на своем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голами отметились Назем Кадри (дважды), Джонатан Юбердо и Майкл Стоун. В составе «Пингвинз» единственную шайбу забросил форвард Евгений Малкин. Для россиянина этот гол стал четвертым в сезоне.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

«Калгари» идет на втором месте в Западной конференции, набрав десять очков. «Питтсбург» располагается на третьей строчке с девятью баллами.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил очередное историческое достижение, установленное российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз».

Форвард отличился в прошедшей игре и с 122 заброшенными шайбами обошел легендарного Горди Хоу (121) по количеству победных голов в истории НХЛ.

После семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков.