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«Балтика» решила не наказывать обвиненного в избиении девушки футболиста Гогричиани

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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о будущем нападающего клуба Гочи Гогричиани после инцидента с его девушкой Кристиной Куддус.

Напомним, 27-летняя девушка заявила, что поссорилась со спортсменом по причине того, что тот «искал женщин» в приложении для знакомств. По словам Кристины, после этого он ей угрожал, нанес несколько ударов. УМВД по Калининградской области начало проверку по факту заявления об обвинении в домашнем насилии в отношении Гогричиани.

«Стороны все свои разногласия разрешили в досудебном порядке. Соответственно оснований для санкций у нас никаких нет. Он уже сыграл за вторую команду две игры, в последней игре ФНЛ вышел на замену. Вопрос закрыт, он член команды», — приводит слова Волженкина «Спорт-Экспресс».

24 октября девушка сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

Гогричиани является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне форвард на правах аренды перешел из ЦСКА в «Текстильщик». Нападающий принял участие в 33 матчах Первой лиги за ивановский клуб, где забил восемь голов. В межсезонье он перешел из ЦСКА в «Балтику».

В нынешнем сезоне он провел за клуб из Калининграда пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Куддус рассказала, почему приняла решение забрать заявление из полиции.

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