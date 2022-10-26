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Колыванов объяснил, почему для Чалова будет непрестижным переход в «Венецию»

Колыванов считает, что Чалову не стоит переходить в «Венецию» из-за уровня Серии В

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РИА Новости

Бывший нападающий итальянских клубов «Фоджа» и «Болонья» Игорь Колыванов считает, что возможный переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Венецию» будет понижением в его профессиональной карьере.

«Венеция» борется за выживание в Серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Непрестижно? В 24 года нет. Если бы ему было 30 лет, то да. Если 19 лет, начало карьеры, тоже можно было поехать. Но Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места», — передает слова Колыванова «Рейтинг букмекеров».

В начале февраля Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. После аренды он вернулся в ЦСКА.

В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 7,5 млн евро.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Федор Чалов не потянет уровень чемпионата Италии.

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