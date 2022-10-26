В The Hockey Writers уже считают Овечкина лучшим снайпером всех времен

Журналист The Hockey Writers Кайл Гайп считает, что нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина уже можно считать лучшим снайпером всех времен в Национальной хоккейной лиге.

«Учитывая, что большую часть своей карьеры он провел в «эру мертвых шайб» — период, когда общая результативность в лиге значительно снизилась, можно утверждать, что он уже является лучшим снайпером всех времен. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему нужно забивать в среднем 29 голов за следующие четыре сезона. Неожиданный шанс, но это погоня, которая достойна внимания», — цитирует журналиста издание.

В регулярном чемпионате прошлого сезона 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 783 заброшенных шайб. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

В текущем сезоне Овечкин в семи матчах забросил три шайбы и сделал столько же результативных передач.

Ранее Александр Кожевников заявил, что Овечкину по силам обойти Хоу и в списке лучших снайперов НХЛ.