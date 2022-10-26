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Турецкий журналист заявил, что целью Дзюбы в «Адане» являются только деньги

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Adana Demirspor/Twitter

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан заявил, что российскому нападающему местного клуба «Адана Демирспор» Артему Дзюбе все равно на его карьеру, и он приехал только ради денег.

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспора», — передает слова Озджана «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет вторым в чемпионате страны.

Напомним, что это первый зарубежный клуб в карьере российского форварда. На протяжении последних семи лет они играл за «Зенит».

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что у Артема Дзюбы конфликт с футболом.

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