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Терюшков сообщил, что ситуация в «Химках» близка к критической

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РИА Новости

Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает, что в команде ситуация близка к критической.

«Тренерский штаб судят по результатам, а результаты клубу сейчас нужны как воздух. У Спартака Гогниева кредит доверия, насколько я понимаю, есть достаточно большой. И он должен его оправдать, давая результаты. Невозможно всегда на этом кредите кататься с горки. Ситуация тяжелая, и, наверное, она близка к критической. И точка невозврата уже находится где-то близко», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане, набрав девять очков, занимают 13-е место в турнирной таблице, что на данный момент обеспечивает им право сыграть в стыковых матчах по итогам сезона с представителем Первой лиги.

В матче, прошедшем 23 октября, «Химки» разгромно уступили «Спартаку» со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Последний раз «Химки» одержали победу в рамках РПЛ 7 августа в матче против «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Химки» обвинили Ксению Собчак в раздувании шума вокруг новости о приглашении в клуб священника.

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