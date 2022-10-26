Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин признался, что у него руки растут не из того места

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин эмоционально описал свою допущенную ошибку в матче против «Колорадо Эвеланш».

«Да, я определенно ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — передает слова Шестеркина в своих соцсетях журналист Молли Уокер.

Напомним, что сегодня «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов уступил «Колорадо» (2:3). В основное время за «Эвеланш» голами отметились Логан О'Коннор и Валерий Ничушкин, который забросил шайбу во втором матче кряду. В составе «Рейнджерс» забили Баркли Гудроу и Адам Фокс. Игорь Шестеркин совершил 42 сейва из 44 бросков соперника.

Шестеркин выступает в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что первый гол Никиты Кучерова в сезоне не спас «Тампу-Бэй Лайтнинг» от четвертого поражения.