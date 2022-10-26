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Кавазашвили назвал отличие Абаскаля от Ваноли и Витории

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили положительно оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«За 19 лет «Спартак» поменял 20 тренеров, и ничего. Клуб существует и все время на виду. Пришел молодой, амбициозный тренер, чтобы доказать, что он хороший тренер. Слава Богу, у него есть умение заставить футболистов играть в атакующий футбол, который нам импонирует. Витория не смог, Ваноли не смог, а Абаскаль сумел. Он молодец!» — передает слова Кавазашвили «Спорт день за днем».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле».

Его первая официальная игра пришлась на матч Суперкубка России против «Зенита», в котором красно-белые уступили со счетом 0:4.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. В прошлом туре москвичи разгромили «Химки» со счетом 5:0.

Ранее Александр Мостовой заявил, что для него приглашение Абаскаля остается странным решением «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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