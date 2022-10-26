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Менеджер Петра Яна опроверг новость об уходе бойца из UFC

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Christopher Pike/Reuters

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, опроверг слухи об уходе своего клиента из промоушена, передает ТАСС.

«У Петра еще четыре боя по контракту», — сказал Абдрахманов.

Напомним, что 22 октября Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении. В рейтинге UFC в легком весе россиянин занимает 2-е место.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, что российский боец Петр Ян планирует покинуть лигу.

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