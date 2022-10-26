Менеджер Петра Яна опроверг новость об уходе бойца из UFC

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, опроверг слухи об уходе своего клиента из промоушена, передает ТАСС.

«У Петра еще четыре боя по контракту», — сказал Абдрахманов.

Напомним, что 22 октября Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби. Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении. В рейтинге UFC в легком весе россиянин занимает 2-е место.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, что российский боец Петр Ян планирует покинуть лигу.