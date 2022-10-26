Судья Карасев рассказал о своей реакции на то, что его называют «ручным карасем Гинера»

Отечественный арбитр Сергей Карасев рассказал о том, как реагирует на мем в свой адрес в социальных сетях. Многие считают, что судья более лояльно относится к ЦСКА в очных играх со «Спартаком». Так появился мем «ручной карась Гинера».

«Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали — и не только про меня. Если людям нравится — пожалуйста. Можно посмеяться. Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений», — передает слова Карасева «Спорт-Экспресс».

В последней игре между ЦСКА и «Спартаком» также работал Сергей Карасев. В концовке встречи он ошибочно не удалил игрока красно-синих Никиту Ермакова.

Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Федор Чалов (дубль), Антон Зиньковский и Александр Соболев.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице (29 очков), у ЦСКА 26 очков (3-е место).

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу Карасева на матче ЦСКА — «Спартак».