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Американский комментатор UFC назвал Махачева невероятным бойцом

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UFC

Американский комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган поделился эмоциями от победы Ислама Махачева в поединке против Чарльза Оливейры.

«Махачев — самый невероятный боец по применению приемов. Вы видели, как быстро сдался Чарльз, когда Ислам начал сжимать его», — сказал Роган в своем подкасте.

22 октября Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев после завоевания чемпионского титула в легком весе поднялся сразу на третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Обновленный список лучших бойцов промоушена был опубликован 25 октября на официальном сайте UFC.

Ранее Ислам Махачев попросил своего друга и тренера Хабиба Нурмагомедова не мешать ему отдыхать в течение двух недель.

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