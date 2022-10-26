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В МИД РФ заявили, что женский спорт может исчезнуть из-за появления транс-персон

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что США навязывают международному сообществу идею привлечения транс-персон.

«Из-за трансгендеров первый падет женский спорт. Но, при всем уважении к спорту, эта проблема намного глубже. А спорт от своего первоначального образа может превратиться в питательную среду для всего этого культивирования моральности. Надо всем спортсменам и тренерам отстаивать постулаты, вырабатываемые годами. Все должны быть активны. Нейтральная позиция или молчание крайне опасны », — сказала Захаровой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Самый известный пример трансгендерной женщины в женских соревнованиях — тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая приняла участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Приехать на Игры ей позволило изменение правил отбора на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) установил, что для участников женских соревнований уровень мужского гормона тестостерона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.

Ранее сообщалось, что в Британии триатлон стал первым видом спорта, открытым для трансгендеров.

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