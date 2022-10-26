Чемпион UFC Махачев рассказал о своей реакции на сравнения с Хабибом

Новоявленный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев признался, что ему приятно сравнение с Хабибом Нурмагомедовым.

«Какое-то чувство того, что все, что я делал на протяжении многих лет, с детства я начинал тренироваться, что это не просто так. Дошел до цели и к тому, к чему стремился.

Мы всегда вместе тренировались, у нас один тренер, из-за этого нас часто сравнивают. Я всегда говорю во всех интервью, что я наоборот рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион. У него очень хорошая и длинная карьера была. Также хочу провести свою», — приводит слова Махачева «Рен ТВ»

22 октября Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Напомним, что сам Нурмагомедов также является чемпионом UFC в легком весе. В 2018 году он в чемпионском бою победил Коннора Макгрегора. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев являются единственными обладателями этого чемпионского пояса из России.

Ранее сообщалось, что американский комментатор UFC назвал Ислама Махачева невероятным бойцом.