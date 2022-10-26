Российская фигуристка Евгения Медведева появилась на съемках «Ледникового периода» после ухода с проекта Дани Милохина, с которым она выступала в паре, передает «Чемпионат.com».

Отмечается, что она пробуется с новыми партнерами, но не принимает участия в съемках.

Напомним, вчера стало известно об уходе с проекта Дани Милохина. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект, после чего комментатор Дмитрий Губерниев предложил сделать ее новой ведущей «Ледникового периода».

Ранее Татьяна Навка отреагировала на новость об уходе из проекта «Ледниковый период» блогера Дани Милохина, который выступал в паре с Евгенией Медведевой.