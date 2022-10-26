Российской фигуристке Евгении Медведевой найдут нового партнера по «Ледниковому периоду» после ухода с проекта Дани Милохина, передает «Чемпионат.com».

«Ищем нового партнера. Очень надеемся, не сдаемся», — сказали в пресс-службе Первого канала.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала блогера Даню Милохина за внезапный уход из шоу «Ледниковый период».