Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутат Журова заявила, что уже давно нужно было решить допинговое... 14:09
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных и... 14:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского предприятия –... 14:06
Apple прекратила рекламу азартных игр после скандала 14:06
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01

Журналист Tuttosport заявил, что в Италии будут с опаской относиться к игрокам из РФ после провала Кокорина

close
100%
kokorin9/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналист Tuttosport Массимо Франки считает, что клубы Серии А не станут подписывать игроков ЦСКА Федора Чалова и Игоря Дивеева после того, как другой российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за кипрский «Арис», неудачно показал себя в «Фиорентине». Слова журналиста передает Legalbet.

«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, обычные разговоры около трансферного рынка. Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к игрокам из России после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню Серии А», — сказал Франки.

«Арис» взял в аренду 31-летнего россиянина у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона. Ранее Кокорин не попал в состав итальянского клуба для участия в предсезонных сборах в Австрии и Испании. Позже его не включили в заявку на сезон Серии А.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил перспективы Александра Кокорина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+