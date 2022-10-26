Боксер де ла Хойя считает, что Альварес не сможет одолеть Бивола, если не поменяет стиль

Экс-боксер Оскар де ла Хойя заявил, что мексиканец Сауль Альварес не сможет одолеть россиянина Дмитрия Бивола, если не поменяет свой стиль, передает BoxingScene.

«Я твердо убежден, что Канело должен изменить свой стиль. Он не сможет победить Бивола с тем же стилем. Может быть, ему нужно сменить тренера», — сказал де ла Хойя.

В мае этого года Бивол в поединке против Альвареса защитил свой пояс по версии WBA (Super). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 31-летнего представителя России единогласным решением судей. Для Бивола этот бой стал третьим по защите титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Российский боксер Дмитрий Бивол поделился мнением о возможном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Каждый чемпион хочет реванша. Конечно, для меня лучше двигаться вперед, вверх, но мы можем поговорить о матче-реванше. Но мне это уже не так интересно, как раньше», — сказал Бивол.