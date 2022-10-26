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Наставник «Манчестер Юнайтед» тен Хаг рассказал о беседе с Роналду

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Global Look Press

Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о беседе с форвардом Криштиану Роналду.

«Что сказал Роналду? Тут ничего такого. Мы просто ответили на все вопросы, которые были. Он выбыл на одну игру и сейчас вернулся в состав», — сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против тираспольского «Шерифа».

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с основой из-за того, что он покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку «Юнайтед» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее португальский форвард Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

Нападающий провел тренировочное занятие вместе с одноклубниками в преддверии матча с «Шерифом».

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Футбол. Чемпионат Англии
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