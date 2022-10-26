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Экс-тренер «Локомотива» Семин заявил, что наставник «Зенита» Семак может уехать в Европу

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах главного тернар петербургского «Зенита» Сергея Семака. Слова Семина передает «Спорт день за днем».

«Он очень хороший тренер и он это доказывает из года в год. Европейские тренеры столько не завоевали. Сможет ли он уехать в Европу? Это у него надо спросить. Он хорошо знает язык — это немаловажный фактор, поэтому вполне вероятно. Пока, я как понимаю, его все устраивает в «Зените», — сказал Семин.

В последнем матче подопечные Сергея Семака разгромили «Сочи» со счетом 7:0. Голами отметились Иван Сергеев (дубль), Малком (дубль), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан.

Эта победа упрочила лидерство сине-бело-голубых. Они продолжают опережать идущий вторым «Спартак» на семь очков. На третьей строчке располагается ЦСКА.

Стоит отметить, что это уже не первая разгромная победа «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. Ранее команда Семака крупно обыгрывала «Оренбург» (8:0), «Урал» (4:0) и «Локомотив» (5:0).

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис призвал команды РПЛ тренироваться и работать, чтобы их не унижал «Зенит».

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