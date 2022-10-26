Погребняк согласился с Широковым, заявившим, что Марио Фернандес не годится в подметки Анюкову

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк согласился с Сергеем Широковым, который заявил, что бывший игрок ЦСКА Марио Фернандес не годится в подметки экс-футболисту петербургского клуба Александру Анюкову. Слова Погребняка передает «Чемпионат».

«Согласен с Широковым, что в свое время Анюков был лучше Марио Фернандеса», — сказал Погребняк.

Напомним, что перед последней игрой ЦСКА в этом сезоне стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Марио Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Клуб пошел навстречу старожилу команды и не стал препятствовать его отъезду.

Он вернулся в Бразилию, чтобы отдохнуть и побыть со своей семьей. В сентябре у Марио родится ребенок. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

Этим летом бразильский «Сантос» находился на продвинутой стадии переговоров с Фернандесом. Однако бывший игрок сборной России был не настроен приостанавливать контракт с российским клубом. Это привело к тому, что переговоры закончились.