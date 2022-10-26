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Трое россиян вошли в топ-10 лучших европейских игроков в истории НХЛ

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Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

The Hockey Writers составил рейтинг лучших игроков из Европы в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Топ-10 замкнул российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Девятую позицию занял швед Матс Сундин. На восьмом месте рейтинга расположился легендарный нападающий «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров. Седьмое место занял бывший игрок «Детройта» Петр Форсберг из Швеции. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин удостоился шестого места. Пятым в рейтинге стал финн Яри Курри. Петр Штястны (Чехия/Чехословакия) расположился на четвертой позиции. Тройку лучших замкнул Стэн Микита (Словакия). Легенда «Анахайм Дакс» Теэму Селяне из Финляндии занял второе место. Возглавил список лучших европейских игроков НХЛ легендарный чешский нападающий Яромир Ягр.

Ранее журналист The Hockey Writers Кайл Гайп выразил мнение, что Александра Овечкина уже можно считать лучшим снайпером всех времен в Национальной хоккейной лиге.

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Хоккей. НХЛ
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