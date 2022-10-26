«Интер» разгромил «Викторию» и лишил «Барселону» шансов на выход из группы ЛЧ

На стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия) завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Интер» принимал чешскую «Викторию Пльзень». Со счетом 4:0 матч завершился победой итальянской команды.

На 35-й минуте счет открыл полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян, замкнувший головой навес Алессандро Бастони. На 42-й минуте нападающий Эдин Джеко удвоил преимущество итальянской команды. На 66-й минуте тот же Джеко довел счет до разгромного. На 87-й минуте Ромелу Лукаку забил четвертый мяч «Интера» и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, набравший 10 очков «Интер» укрепился на втором месте в турнирной таблице группы С и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, лишив «Барселону» шансов на выход из группы. «Виктория» замыкает таблицу, не сумев набрать ни одного очка. Возглавляет группу мюнхенская «Бавария», набравшая 12 баллов в четырех встречах. «Барселона», расположившаяся на третьей позиции, имеет в активе четыре балла.

Ранее «Реал» проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне.