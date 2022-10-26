«Бавария» выиграла у «Барселоны» и досрочно заняла первое место в группе ЛЧ

Сегодня, 26 октября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между «Барселоной» и «Баварией». Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу» в Барселону (Испания), завершилась победой мюнхенской команды со счетом 3:0.

Счет был открыт уже на 10-й минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг сдвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамин Павар забил третий мяч и установил окончательный счет

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после пяти проведенных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы С, набрав четыре очка. «Бавария» досрочно выиграла группу, имея в активе 15 баллов. На второй строчке находится «Интер», заработавший 10 очков. Замыкает группу «Виктория Пльзень», не набравшая очков.

Ранее бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри поддержал наставника каталонской команды Хави Эрнандеса после потери сине-гранатовыми шансов на выход из группы Лиги чемпионов.