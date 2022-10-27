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Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку из-за допуска россиян до матча в Праге

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Global Look Press

Бывший вратарь Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за допуска россиян до матча в Праге, передает The Athletic.

»Гэри Беттмэн и Билл Дэйли должны уйти из НХЛ. Если они продолжат возглавлять НХЛ, я не хочу, чтобы лига пришла на нашу территорию. Я буду действовать соответственно», — сказал Гашек.

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

Ранее легендарный чешский голкипер Доминик Гашек рассказал, почему назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина трусом.

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом и он ничего не знает о спецоперации. Конечно, он многое может сделать», — сказал Гашек.

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Хоккей. НХЛ
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