Теннисист Медведев об отцовстве: я испытал много эмоций

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от рождения дочери, передает AS.

«Я испытал много эмоций, которые, как я думал, испытать не смогу. Я не считал себя к этому способным, потому что я довольно холодный человек», — сказал Медведев.

Спортсмен женат на бывшей теннисистке Дарье Чернышковой с 2018 года.

Накануне стало известно, что Даниил Медведев выйдет на корт после травмы в начале ноября.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.

Медведев травмировался 8 октября в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшем в казахстанской Астане, играя против серба Новака Джоковича.

Ранее экс-первая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что российские спортсмены могут вернуться на международную арену, выступая под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.