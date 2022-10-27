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В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Директор «Наполи» Джунтоли опроверг слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

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Global Look Press

Директор итальянского «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на новость о том, что английский «Манчестер Сити» интересуется Хвичей Кварацхелией.

«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича неприкасаем. Он абсолютно точно не продается», — передает слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми). По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила €10 млн. Игрок подписал контракт на пять лет.

В марте футболист направился из «Рубина» в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже казанский клуб сообщил о приостановке контракта с полузащитником.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предлагает Кварацхелии новый контракт.

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Футбол. Чемпионат Италии
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