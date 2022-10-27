Боец UFC Орловский не исключил проведения реванша против Дацика

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский высказался о возможном реванше против Вячеслава Дацика, передает РИА Новости.

«Пока я на эти слухи внимание не обращаю, нахожусь под контрактом с UFC. Дацик сейчас популярен в России после победы над Александром Емельяненко. Поживем, посмотрим», — сказал Орловский.

Орловский и Дацик встречались в 1999 году. Тогда победу одержал Вячеслав.

Напомним, 25 сентября Емельяненко за 12 секунд проиграл Дацику. Их бой по правилам бокса стал главным поединком турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшего в Москве.

Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат президента Союза ММА Федора Емельяненко.

Ранее Орловский поделился мнением о поражении Александра Емельяненко в боксерском поединке против Вячеслава Дацика.