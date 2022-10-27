Российский арбитр Карасев признался, что у него есть нелюбимые команды в РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасев признался, что у него есть нелюбимые команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Есть ли у меня нелюбимые команды в РПЛ? Да, но не буду их называть. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт. Связывает его с конкретным арбитром», — сказал Карасев.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербуржский «Зенит», набрав 36 очков. На втором месте идет московский «Спартак», имея в активе 29 баллов. Замыкает лидирующую тройку столичный ЦСКА (26).

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о получении гражданства России бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

Летом бразильские игроки заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон и получить российское гражданство.