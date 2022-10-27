Фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время матча ЛЧ против «Баварии»

Фанаты каталонской «Барселоны» скандировали фамилию Лионеля Месси во время матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Напомним, сине-гранатовый проиграли со счетом 0:3. Клуб не смог выйти в плей-офф главного европейского клубного турнира.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

Месси проводит второй сезон во французском «Пари Сен-Жермен». «Барселону» он покинул в 2021 году. В текущем сезоне Месси принял участие во всех 11 матчах команды в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Месси оценивается в €50 млн.

Ранее «Пари Сен-Жермен» предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт.