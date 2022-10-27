Шатаут россиянина Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс»

Шатаут российского вратаря Ильи Сорокина помог «Нью-Йорк Айлендерс» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. Стоит отметить, что за матч Сорокин совершил 41 сейв. Игрок «Айлендерс» Александр Романов отметился тремя бросками при коэффициенте полезности +1.

За «Айлендерс» точными бросками отметились Кайл Палмьери и Джош Бейли. Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс» во втором матче подряд не набрал баллы за результативность.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн высказался о перспективах проведения Кубка мира — 2024. По его словам, турнир могут перенести из-за вопроса участия сборной России.

«Все еще есть вопросы с IIHF, которые не были решены. Разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе связаны с одним вопросом: что делать с Россией? Другие страны не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за спецоперации. Это действительно сложный вопрос для НХЛ», — сказал Лебрюн.