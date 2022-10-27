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Экс-советник Федуна Камоцци надеется, что Кокорин вернется в РПЛ

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arisfc.com

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном возвращении Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — сказал Камоцци.

Россиянин сыграл за кипрский «Арис» в шести матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший нападающий сборной Германии, а ныне — агент Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

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