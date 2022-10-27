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Тренер Гаджиев назвал сборные, с которыми могла бы сыграть сборная России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Тренер Гаджи Гаджиев назвал сборные, с которыми сборная России может сыграть товарищеский матч, передает «Чемпионат.com».

«На ум сразу приходит Сербия. Сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении сербов. Кто еще? Иран, Китай или Белоруссия», — сказал Гаджиев.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России лишилась возможности принять участие в турнире. Подопечные Валерия Карпина заняли второе место в своей отборочной группе и должны были провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, но были отстранены.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном ответном товарищеском матче между сборными России и Киргизии.

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Футбол. Чемпионат России
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