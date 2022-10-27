Фетисов считает бессмысленным проводить Кубок мира по хоккею без России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Кубок мира по хоккею могут перенести из-за нежелания некоторых европейских стран играть со сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

«Надо ждать официального решения. Проводить этот Кубок мира без сильнейших хоккеистов НХЛ, а там много наших ребят, бессмысленно», — сказал Фетисов.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции ФХР на допуск к международным соревнованиям.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.