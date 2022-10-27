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«Ливерпуль» установил клубный рекорд Лиги чемпионов

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Ciro De Luca/Reuters

Английский «Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов, что стало самой продолжительной серией «красных» в турнире.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа команда Юргена Клоппа обыграла на выезде амстердамский «Аякс» (3:0), что позволило «Ливерпулю» выйти в 1/8 финала главного европейского клубного турнира.

В заключительном матче группового этапа «Ливерпуль» сыграет с итальянским «Наполи», который также сыграет в 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который со счетом 1:0 одолел «красных» в решающем матче.

Ранее генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил о получении компенсации расходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финала Лиги чемпионов «Стад де Франс» в Париже. До этого решения главный матч турнира должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Футбол. Лига чемпионов
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