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Фетисов оценил слова Кокорина о своем заработке фразой «получил деньги, не заработав их»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что заработал больше всех российских футболистов.

«Особо не слежу за Кокориным. Это его право похвалиться чем-то, кроме спортивных достижений. Молодец. Можно порадоваться за него.

Важен контекст вопроса. Это не их вина, а их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их. Правильно все сказал на самом деле. Молодец. Признался.

Поэтому у нас и результаты такие, что ценятся футболисты не по тому, как играют, а по другими параметрам. Можно только сожалеть по этому поводу», — приводит слова Фетисов «Спорт-Экспресс».

Кокорин сыграл за кипрский клуб в семи матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что карьера Александра Кокорина близится к завершению.

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